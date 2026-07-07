Названа «скрытая» причина визита Трампа на саммит НАТО в Анкару

Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров считает, что президент США Дональд Трамп приедет на саммит НАТО в Анкару в основном из уважения к главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Саммит НАТО в Анкаре будет проходить 7-8 июля. По мнению политолога, американскому лидеру также необходима поддержка Анкары в возможном противостоянии с Ираном. Поездку Трампа на саммит Вакаров связывает со стратегическими интересами США, а не с желанием поддержать европейских союзников.

Политолог ожидает, что в Анкаре президент США раскритикует европейских лидеров, которые выделяют недостаточно средств на оборону. Особое недовольство Вашингтона, по мнению Вакарова, вызывает позиция Испании.

Ранее СМИ рассказали об ограничениях, якобы введенных для Владимира Зеленского на этом саммите. Утверждалось, что это связано с нежеланием членов НАТО раздражать Трампа. По данным британских журналистов, Зеленскому не позволили выступить на мероприятии, поскольку его заявления могли вызвать негативную реакцию Трампа.

Отмечалось, что Зеленский примет участие только в официальном ужине глав государств, но на рабочих заседаниях альянса его не будет. При этом также сообщалось, что Трамп планирует провести встречу с Зеленским в рамках саммита.