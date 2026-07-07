Апелляционный суд Парижа снизил до трех лет тюремный срок для главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил телеканал BFMTV.

Политика признали виновной по делу о растрате средств Европейского парламента (ЕП). Два года Ле Пен дали условно, в течение еще одного она должна будет носить электронный браслет.

Кроме того, французский суд сократил для нее срок запрета на участие в президентских выборах до 15 месяцев.

— Марин Ле Пен была приговорена к 15 месяцам реального запрета избираться и сможет априори быть кандидатом на президентских выборах, — добавили на телеканале.

Ранее Ле Пен была приговорена к лишению свободы на четыре года. Тогда судья утверждала, что все обвиняемые получили приговор, который лишает их возможности быть избранными в органы власти.

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь выразил мнение, что приговор Ле Пен можно сравнить с охотой на ведьм. Он требовал освободить французского политика от тюремного заключения.