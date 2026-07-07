Зеленский раскрыл тему переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудит с американским лидером Дональдом Трампом поставки ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в ходе саммита НАТО. Об этом сообщает «Новости.LIVE» в своем Telegram-канале.

В частности, политик сказал, что ставит задачу приобретения ракет в качестве ключевой. По его словам, Киев хочет их получить «как можно быстрее». Однако он добавил, что поставки этих средств зависят не только от Соединенных Штатов, но и европейских стран.

Ранее советник министра обороны республики Сергей Бескрестнов заявил, что у Украины закончились ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Также агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что на Западе нет уверенности в результате переговоров Трампа с Зеленским. По мнению европейских дипломатов, президент США слишком непредсказуем и переговоры с ним могут провалиться для Киева.