Суд смягчил санкции против Ле Пен по делу о средствах Европарламента

Апелляционный суд Парижа смягчил наказание лидеру французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, сохранив за ней возможность участвовать в президентских выборах 2027 года.

Ранее суд первой инстанции назначил политику четыре года лишения свободы, штраф в размере 100 тысяч евро и пятилетний запрет на участие в выборах. После рассмотрения апелляции срок запрета на выдвижение был сокращен до 15 месяцев с отсчетом от 31 марта 2025 года.

Таким образом, формальных препятствий для участия Ле Пен в президентской кампании 2027 года больше нет. Однако решение суда предусматривает обязательное ношение электронного браслета сроком на один год, что может осложнить ее политическую деятельность.

Ле Пен ранее заявляла, что вести полноценную избирательную кампанию при таких условиях будет крайне сложно.

Дело связано с обвинениями в нецелевом использовании средств Европейского парламента. Следствие утверждало, что деньги, предназначенные для оплаты работы парламентских помощников, использовались для выплат сотрудникам партийного аппарата «Национального объединения».

Сама Ле Пен свою вину отрицала. Политик трижды участвовала в президентских выборах Франции — в 2017 и 2022 годах она выходила во второй тур, но уступала Эмманюэлю Макрону.

В случае отказа Ле Пен от участия в выборах возможным кандидатом от партии может стать 30-летний лидер «Национального объединения» Жордан Барделла.

Эксперты отмечают, что ситуация может по-разному повлиять на электорат партии. Часть сторонников может сплотиться вокруг Ле Пен, воспринимая ее как политика, оказавшегося под давлением системы, однако умеренные избиратели могут сделать выбор в пользу других кандидатов.