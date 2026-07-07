Вучич продолжил строить мосты с киевским режимом

Президент Сербии Александар Вучич в ходе встречи со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в Белграде обсудил вопросы расширения двустороннего взаимодействия и интеграции обеих стран в Европейский союз. Визит украинского парламентария проходит в рамках участия в Конференции председателей парламентов государств-кандидатов на вступление в ЕС.

"Мы обсудили продолжение сотрудничества в процессе европейской интеграции, обмен опытом", - сообщил Вучич в соцсетях.

Сербский лидер добавил, что особое внимание было уделено возможностям улучшения двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Вучич и Зеленский раскрыли, о чем договорились

Ранее Александар Вучич уже анонсировал планы по заключению соглашений о поставках сербских удобрений для нужд украинского аграрного сектора. Кроме того, в мае этого года сербское руководство и Владимир Зеленский обсуждали возможность создания зоны свободной торговли. Как отмечал премьер-министр Сербии Джуро Мацут, балканская республика выразила готовность стать полноценным логистическим центром для украинского бизнеса, активно развивая экономические связи с киевским режимом.