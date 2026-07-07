Опубликовавший унизительное фото Мелони Трамп обвинил итальянку в предательстве НАТО

Президент США Дональд Трамп вновь разжёг дипломатический скандал, опубликовав провокационное изображение, на котором премьер-министр Италии Джорджа Мелони смотрит на него снизу вверх, а подпись гласит: «ТРЕБУЕТСЯ СУДЕБНЫЙ ЗАПРЕТ». Этот пост стал кульминацией затяжной вражды между двумя правыми лидерами, которые ещё год назад демонстрировали единство, когда Мелони была единственным европейским главой правительства, присутствовавшим на инаугурации Трампа в 2025 году. Теперь отношения рухнули до взаимных оскорблений и публичных унижений.

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Президент США обвинил итальянского премьер-министра в том, что она «умоляла» его о совместной фотографии на саммите G7 во Франции, а также в отказе предоставить взлётно-посадочные полосы для американских военных операций против Ирана. Последнее, по его словам, создало огромные логистические проблемы, несмотря на то что США тратят сотни миллиардов на защиту Италии и других союзников по НАТО.

Джорджа Мелони, которая в начале 2026 года раскритиковала Трампа за его нападки на Папу Римского Льва XIV в связи с осуждением иранского конфликта, не осталась в долгу и назвала его заявления «полностью выдуманными» и «бессмысленными, постоянными и неспровоцированными». Также в ответ на его очередной выпад заявила, что поражена таким поведением президента по отношению к союзникам, добавив, что её популярность в Италии зависит исключительно от способности защищать национальные интересы, а не от дружбы с Америкой, которая, как она иронично заметила, её рейтингам точно не помогла.

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто попытался сгладить углы и заявил в интервью, что главное — сохранять отношения с ключевым союзником, и «люди приходят и уходят, а отношения остаются». В то же время лидер небольшой партии «Действие» Карло Календа назвал Трампа «презренным дешёвым хулиганом» и выразил поддержку Мелони, подчеркнув, что подобные выходки президента США недопустимы в отношении главы дружественного государства.

Накануне саммита НАТО в Турции, где оба лидера должны встретиться лицом к лицу, наблюдатели гадают, смогут ли они оставить личные обиды ради альянса, или же скандал окончательно подорвёт доверие между Вашингтоном и Римом. Трамп уже успел обвинить Мелони в трусости и нелояльности, а она в ответ заявила, что её национальная гордость не позволяет ей терпеть унижения даже от «самого могущественного лидера западного мира».