В Ормузском проливе был поврежден танкер под флагом Саудовской Аравии

Танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, судно столкнулось с другим танкером с сжиженным природным газом (СПГ). О пострадавших не сообщается.

5 июля агентство Bloomberg сообщало, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив вдоль побережья Омана, сократилось до минимума.

До этого США предложили Ирану частично разморозить его зарубежные активы при условии сохранения бесплатного судоходства через Ормузский пролив. В конце июня представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива.