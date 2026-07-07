Владимир Зеленский будет на ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре, но не посетит заседания альянса, передаёт телеканал CNN.

«Это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к альянсу остаются нереализованными», — говорится в статье.

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран сообщил, что основными темами саммита НАТО в Анкаре 7—8 июля станут угрозы и вызовы для Евро-Атлантического региона, ситуация на Украине и южный фланг альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил провокаций со стороны киевского режима в преддверии саммита НАТО в Анкаре.