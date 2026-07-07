В Казахстане обнулили президентские сроки Токаева

В Казахстане дали право президенту Касым-Жомарту Токаеву снова баллотироваться на выборах главы государства, следует из постановления Конституционного суда республики.

С 1 июля в стране вступила в силу новая Конституция – согласно новой редакции, президент избирается сроком на семь лет, при этом одно и то же лицо не может быть избрано на эту должность более одного раза.

Однако на единой платформе госорганов опубликовано решение суда, в котором указано, что лица, которые занимают должность в соответствии с Конституцией 1995 года, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции. Таким образом, Токаев снова сможет баллотироваться.

Токаев анонсировал начало новой эры в истории Казахстана

Референдум по новой Конституции состоялся в марте. Явка составила 51,93%, поэтому голосование признали состоявшимся. В этом же месяце Токаев подписал документ, над которым велась работа с 2024 года.

1 июля он объявил о начале новой эры в истории Казахстана. По его словам, день вступления в силу новой Конституции ведет за собой не только серьезные изменения в политической системе, но и преобразования основных институтов государства и гражданского общества.