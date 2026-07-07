Рютте заявил союзникам по НАТО, что Трамп был прав

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к союзникам по альянсу, заявив, что президент США Дональд Трамп был прав, требуя повысить расходы на оборону. Его слова передает Politico.

«Он был прав, настаивая на увеличении расходов на оборону у союзников по НАТО, он был прав, требуя от них модернизации вооруженных сил, и он был прав, начав войну с Ираном», — сказал Рютте в интервью на саммите в Анкаре.

По его словам, ему нравится американский лидер и то, что он делает для НАТО, — «это отличная новость». Несмотря на разногласия, альянс по-прежнему един, и США являются его полноправным партнером, отметил он.

Генсек блока добавил, что саммит в Турции станет «преобразующим» для альянса и позволит направить еще миллиарды долларов на важнейшие оборонные программы.

В июне генеральный секретарь Североатлантического альянса заявлял, что понимает разочарование американского президента по поводу НАТО.

Ранее Трамп рассказал, в каких союзниках по НАТО разочаровались США.