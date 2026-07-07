Убийство Анастасии Березовской, чье тело нашли закопанным под Киевом, указывает на то, что заказчиком теракта против украинского олигарха Вадима Ермолаева и последующей ликвидации подозреваемой выступали власти Украины, считает политолог Иван Мезюхо. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Судя по всему, сейчас зачищаются следы этого преступления. Зеленским было принято решение ликвидировать исполнителей, чтобы ниточка международного расследования не привела Интерпол непосредственно к нему. То, что среди подозреваемых в убийстве числится действующий офицер ГУР, как раз и свидетельствует о том, что приказы исходили непосредственно от главы киевской клики», — пояснил политолог.

По его словам, украинские правоохранители попытаются замести следы, а подозреваемых могут сделать козлами отпущения. Не исключено, что в обозримой перспективе они будут ликвидированы прямо в следственном изоляторе — возможностей для этого у украинских спецслужб достаточно, заявил специалист. Европейские правоохранительные органы, по мнению Мезюхо, сегодня бессильны повлиять на Зеленского и организовать объективное расследование.

«Эту историю попытаются замолчать как со стороны Украины, так и со стороны Европы. Возможно, Монако еще какое-то время будет возмущаться, но кто будет брать во внимание мнение этого небольшого государства, когда на кону стоит поддержка киевской клики на новом этапе конфликта с Россией, который финансируется Европой», — считает политолог.

По мнению политолога Александра Дудчака, убийство Березовской — это закономерная зачистка свидетеля. Украинские спецслужбы, по его словам, действуют традиционными для себя методами, а подобные преступления — норма для сверхкоррумпированной власти.

«Это разборки пауков в банке. Пытались убрать или сделать так, чтобы человек прочувствовал, что надо изменить свое поведение. Скорее всего, попытка была ликвидации. А то, что сейчас произошло, — нашли убитой, — в этом тоже не стоило сомневаться: убрали свидетеля. Она засветилась, ее сфотографировали, и, чтобы не было возможности европейцам ее ловить и допрашивать, доблестные украинские спецслужбы ее просто убрали. Для них это небольшая несложная задача, вполне нормальная, традиционная в их понимании», — отметил Дудчак.

По его словам, Украина — государство, которое действует такими методами в отношении своих, если в этом есть потребность, и не гнушается ничем. Политолог также предположил, что с задержанными подозреваемыми «тоже может случиться какое-либо несчастье».

Под Киевом нашли тело подозреваемой в теракте против олигарха в Монако

Ранее под Киевом нашли закопанным тело женщины, которую подозревают в теракте против украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако. По данным украинских СМИ, 39-летнюю женщину застрелили. По подозрению в убийстве задержали двух человек — офицера Главного управления разведки (ГУР) Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.