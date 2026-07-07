Замглавы Гагаузии призвал Санду освободить Гуцул и подать в отставку

Заместитель главы Гагаузии Илья Узун потребовал от президента Молдавии Майи Санду освободить из тюрьмы руководителя автономии Евгению Гуцул и уйти в отставку. Об этом он заявил в видеообращении на телеканале автономии в связи с коррупционным скандалом, разгоревшимся вокруг родственников Санду, и последовавшей после этого отставкой премьера Александра Мунтяну.

"Госпожа президент, самое лучшее, что вы сегодня можете сделать для нашей страны, - это освободить Евгению Гуцул и извиниться перед ней, перед ее семьей, перед ее детьми, перед всем гагаузским народом и перед всей Республикой Молдова. А после этого - уйти в отставку", - заявил Узун.

Он подчеркнул, что так поступают в сложившейся ситуации "честные и принципиальные люди в демократических странах".

Узун также призвал оппозиционные партии, представленные в парламенте Молдавии, запустить процедуру импичмента в отношении Санду, задействовав все имеющиеся конституционные механизмы.

"Я обращаюсь к оппозиционным партиям. Если вы не заодно с Майей Санду, используйте все парламентские механизмы и на основании Конституции начните процедуру импичмента в отношении президента!" - заявил Узун.

Коррупционный скандал вокруг родственников Санду разгорелся после того, как лидер Национальной партии Молдавии (НПМ) Драгош Галбур сообщил, что ее двоюродная сестра Анастасия Табурчану, работая пресс-секретарем на авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц $6,8 тыс., не появляясь при этом на рабочем месте. Политик также привел примеры, что и другие родственники и приближенные президента трудоустроены на солидные должности и получают зарплаты, которые в десятки раз превышают средний уровень по стране. Он напомнил, что Санду пришла к власти на фоне громких обещаний искоренить коррупцию в госструктурах и провести полную очистку системы от коррупции.

Табурчану после скандала уволилась, пообещала вернуть деньги и принесла публичные извинения. Санду на пресс-конференции заявила, что не знала о коррупционном скандале со своей двоюродной сестрой , отметив при этом, что после случившегося ее исключили из правящей партии. Она пообещала исправить ошибки и пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности с учетом мнений спецслужб. А Галбур пожаловался, что ему стали угрожать в социальных сетях сторонники власти.