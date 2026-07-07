В МВД Сирии высказались о взрывах в центре Дамаска

Сотрудники сирийской полиции обнаружили взрывные устройства в центре Дамаска, но не успели их обезвредить. Об этом сообщило министерство внутренних дел Сирии, передает РИА Новости.

Саперы приступили к подготовке к разминированию, однако устройства взорвались до того, как специалисты смогли их деактивировать. Инцидент произошел во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в сирийскую столицу.

В результате двух взрывов пострадали не менее 18 человек, в том числе четверо полицейских, сообщило ранее МВД.

Макрона в момент происшествия в отеле, где он остановился, не было, писало издание Paris Match со ссылкой на источники.

Взрыв прогремел рядом с отелем, где остановился Макрон

Французский лидер прибыл в Дамаск накануне вечером. Это первый визит президента Франции в САР с 2008 года. Макрон стал первым главой государства из ЕС, посетившим Сирию после смены власти. До него там побывали лишь председатель Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.