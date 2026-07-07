Обзор иноСМИ: Швеция готовится к вторжению, ссора Трампа с Мелони бьет по НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Почему Трамп потребовал судебного запрета против Мелони

Президент США Дональд Трамп возобновил нападки на свою бывшую союзницу, премьера Италии Джорджу Мелони, опубликовав ее фотографию с подписью «нужен запретительный ордер». Газета Financial Times обратила внимание, что произошло это в преддверии саммита НАТО, где они встретятся впервые после заочной перепалки. В июне президент США заявил в интервью итальянскому каналу, что Мелони «умоляла» его о совместной фотографии во время саммита G7. Трамп заявил, что решил сфотографироваться с итальянским премьером «из жалости». Мелони назвала это ложью и подчеркнула, что потрясена тем, как Трамп ведет себя с союзниками. Мелони посоветовала ему запомнить «одну вещь - ни она, ни Италия никогда не умоляют». После этого произошла серия взаимных выпадов в соцсетях - Мелони и Трамп спорили о том, кто из них популярнее среди своих избирателей.

По версии FT, новое оскорбление в адрес Мелони подчеркивает затаенную обиду Трампа на нее и других союзников по НАТО, не разрешивших США использовать военные базы в Европе для бомбардировок Ирана. Газета подчеркивает, что это «не сулит ничего хорошего» предстоящему саммиту НАТО, который пройдет на фоне опасений по поводу хаотичного вывода американских войск из Европы. Итальянский эксперт по обороне Алессандро Марроне подчеркнул, что ситуация с Мелони в очередной раз демонстрирует непредсказуемость Трампа и то, насколько личные чувства формируют внешнюю и оборонную политику США. Миллиардер Тилман Фертитта - друг Трампа и по совместительству посол США в Италии - попытался разрядить обстановку. Фертитта настаивает, что отношения между Италией и США остаются «превосходными», и называет перепалки всего лишь «разногласием» между друзьями. По данным FT, сама Мелони четко дала понять своим подчиненным, что не хочет, чтобы этот конфликт испортил отношения с США - важнейшим союзником Рима.

«Спасти НАТО не получится: почему Европа делает всё только хуже»

Давняя неприязнь Дональда Трампа к НАТО обострилась до предела во время войны с Ираном, пишет The New York Times. Некоторые европейские страны временно закрыли американским войскам доступ к своим военным базам. В ответ Трамп устроил скандал, угрожая выйти из военного блока. Генсеку Марку Рютте даже пришлось лететь в Вашингтон, чтобы попытаться его успокоить. Рютте выбрал простую стратегию спасения альянса: умиротворить Трампа публично и в частном порядке, а затем использовать его угрозы, чтобы подтолкнуть европейские страны к наращиванию своих арсеналов. Логика здесь такова: в идеале более справедливое распределение расходов удержит Америку в блоке. Если же нет, то Европа хотя бы сможет защитить себя сама. На прошлогоднем саммите в Гааге Рютте убедил европейцев увеличить расходы на вооруженные силы. Теперь его задача - добиться, чтобы эти расходы были направлены на укрепление альянса как в стратегическом, так и в практическом плане.

В очередной раз успокоив Трампа, Рютте получит новый шанс на встрече лидеров НАТО на этой неделе в Анкаре. Пока что вечно оптимистичный Рютте продолжает натыкаться на одни и те же хронические проблемы Европы, которые десятилетиями подрывают альянс: промышленный протекционизм, национальное недоверие и привычку винить во всем Америку. Франция и Германия не могут договориться о совместной работе даже над обычными проектами - вроде истребителей и систем ПВО. Как в таком случае они смогут эффективно объединять усилия для создания нового оружия, например, воздушных и морских дронов? Пока европейцы колеблются и тянут время, их историческая неспособность сотрудничать превращается в опасную уязвимость для НАТО, считает автор NYT. По его мнению, Россия может воспользоваться последними годами президентства Трампа, чтобы «уничтожить» альянс. При этом на фоне недоверия и грызни между европейцами вопрос уже не в том, будет ли Америка хорошим союзником для Европы. Вопрос в том, смогут ли европейцы стать хорошими союзниками самим себе.

Как Швеция превращает Готланд в военный плацдарм

19-летняя Элла Адман недавно окончила школу и никогда не держала в руках оружие. Теперь в рамках обязательной службы она проходит изнурительную 16-часовую подготовку на Готланде - стратегически важном шведском острове в Балтийском море, где она выросла, - а уже через несколько дней отправится в Стокгольм охранять королевскую семью, пишет The Guardian. После закрытия последнего полка в 2005 году Готланд, популярный среди шведов курорт, сейчас переживает беспрецедентно быструю ремилитаризацию, вызванную вступлением Швеции в НАТО и конфликтом на Украине. Остров расположен всего в 275 километрах от российского Калининграда. Военное руководство Швеции считает, что контроль над Готландом означает контроль над всей Балтикой. В оборонных планах страны на 2025-2030 годы внезапная атака на остров рассматривается как одна из ключевых угроз, требующих приоритетного планирования: по мнению шведских военных, в случае прекращения огня на Украине Россия может быстро перебросить силы в сторону Финляндии и стран Балтии. Как отмечает командир полка Андреас Густафссон, хотя прямой угрозы сейчас нет, Готланд должен защищать себя.

Подготовка к «тотальной обороне» упирается не только в нехватку техники из-за масштабного расширения НАТО - это требует и «сверхустойчивого» гражданского тыла. Готланд стал своего рода испытательным полигоном для всей Швеции по части гражданской обороны на случай полной изоляции острова. The Guardian выяснила, что местные жители, вдохновленные официальными рекомендациями, стихийно объединяются в группы взаимопомощи, проводят инвентаризацию колодцев и запасов энергии, а также обустраивают автономные убежища с солнечными панелями и запасами еды. Власти острова уже тестируют планы экстренной эвакуации населения и перестраивают работу экстренных служб с учетом опыта украинского кризиса. Глава Шведского агентства гражданской обороны Микаэль Фриселль подчеркивает, что цель - сделать остров максимально самодостаточным. Впрочем, у столь стремительного превращения курорта в крепость есть и обратная сторона: местные жители уже начинают жаловаться на стокгольмских бюрократов и на то, что милитаризация бьет по привычной размеренной жизни острова.

«Киев едет на саммит НАТО без козырей»

Российские удары по объектам ВСУ в Киеве лишили Украину последних козырей в преддверии саммита НАТО в Анкаре, считает кипрский журналист Алекс Христофору (выдержку из его YouTube-эфира опубликовали «ИноСМИ»). По его мнению, Владимиру Зеленскому и его брюссельским союзникам теперь попросту нечем похвастаться перед Дональдом Трампом. Христофору заявил, что атаки украинских дронов неэффективны, а действия российских военных окончательно свели на нет тот искусственный импульс, на который рассчитывал Киев.

В итоге украинская сторона отправляется на саммит альянса со слабой позиции, так и не сумев добиться перелома в конфликте, подчеркнул журналист. По мнению Христофору, для глобалистов и европейской элиты ситуация осложняется тем, что вместо демонстрации успехов им придется признать перед президентом США неспособность обезопасить даже украинскую столицу на фоне истощения систем ПВО. Всё это - плохие новости для руководства Украины, заключил Христофору.

«Мы им не нужны»: японцы об истинной цели маневров России и Китая

В китайском Циндао стартовали совместные военно-морские учения России и Китая «Морское взаимодействие - 2026», в рамках которых две страны отработают совместное отражение угроз, противоракетную оборону и ведение разведки. Японская газета Yomiuri отмечает, что после завершения маневров часть боевых кораблей, включая российские субмарины и китайские эсминцы, отправится на совместное патрулирование в Тихий океан и, вероятнее всего, пройдет вблизи японских границ. На фоне резкой критики в адрес Токио со стороны Москвы и Пекина за приверженность «новому милитаризму», эти действия воспринимаются экспертами как скоординированное давление на Японию и демонстрация силы в регионе.

Однако среди японских читателей газеты единодушия нет: многие уверены, что настоящий адресат этих маневров - не Токио, а Вашингтон. Комментаторы отмечают, что военную мощь России и Китая не стоит сравнивать с возможностями японских Сил самообороны, а вероятность нападения Москвы и Пекина на Японию практически равна нулю, если только Токио сам не выступит в роли агрессора. При этом пользователи выражают скепсис относительно надежности США как союзника. По их мнению, конфликт вокруг Ирана наглядно продемонстрировал неэффективность американского сдерживания, а слепое следование Токио в фарватере политики Трампа заводит японскую дипломатию в тупик, разрушает отношения с соседями и ставит безопасность страны под угрозу.