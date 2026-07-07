В Турции призвали Европу отказаться от конкуренции с НАТО

Увеличение вклада Европы в коллективную оборону, не должно быть фактором конкуренции с НАТО. Об этом заявил глава Минобороны Турции Яшар Гюлер, пишет ТАСС.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7 - 8 июля. Перед его официальным открытием Яшар Гюлер озвучил «послание» Турции.

«Послание Анкары на этом саммите должно быть ясным. Наша приверженность статье 5 [Североатлантического] договора непоколебима, и наши политические обязательства будут подкреплены надежной военной мощью», - заявил министр.

Он также подчеркнул, что Анкара «приветствует увеличение вклада Европы в оборону».

«Однако этот вклад не должен конкурировать с НАТО, а должен укреплять альянс», - заявил Яшар Гюлер, отдельно отметив нежелание некоторых стран Европы привлекать к континентальным оборонным инициативам Турцию - «ведущего участника международной архитектуры безопасности».

Напомним, что после прихода к власти Трамп неоднократно отмечал, что США вкладывают слишком большие деньги в обеспечение безопасности европейских союзников по альянсу, созданному в 1949 году. А после начала операции против Ирана заявил, что испытывает к НАТО отвращение, так как ему отказали в помощи. Трамп также заверил, что «всегда знал, что они - бумажные тигры».

При этом американский лидер говорил о возможности выхода Вашингтона из военного блока. Также США начали выводить свои войска с европейской территории. 5 июня стало известно, что американские военные покинули Эстонию. На этом фоне европейские страны обсуждают увеличение расходов на оборону и «ядерный зонтик» над территорией ЕС.