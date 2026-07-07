Женщина и трое детей провели под бетонными плитами в Венесуэле две недели

В Венесуэле спустя почти две недели после разрушительного землетрясения под завалами нашли выживших. Всё это время женщина и трое детей, включая младенца, провели под бетонными плитами.

Кадры работы спасателей публикуют местные СМИ. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится. Несмотря на значительный срок, который прошел с удара стихии, родственники пропавших без вести не теряют надежды.

Экстренные службы постоянно объявляют минуту тишины. Тысячи людей удалось спасти. Но и список жертв растет. По последним данным, число погибших уже превысило три с половиной тысячи человек. Раненых - почти 17 тысяч. Уничтожены сотни зданий. Города лежат в руинах. Для тех, кто потерял кров, развернуты палаточные городки.