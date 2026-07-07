Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Украины вглубь России

НАТО поддерживает удары украинской армии по территории России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times.

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По его словам, таким образом Москва может «вернуться за стол переговоров». Он отметил, что, несмотря на возможную эскалацию ядерного конфликта, кампания Украины по атакам «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах».

Авторы материала отмечают, что изначально Китай и некоторые члены НАТО переживали из-за стремления Киева атаковать российские регионы, опасаясь ответа москвы.

— Шаги по эскалации всегда возможны, и мы рассматриваем различные сценарии, — отметил Стубб.

Политик добавил, что Евросоюз должен быть «готов к ответным действиям» России, особенно в случае возможного прекращения конфликта на Украине, передает FT.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в достоверности информации о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь российской территории. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что украинским СМИ нельзя верить.