Стубб заявил, что НАТО поддерживает удары Украины вглубь России
НАТО поддерживает удары украинской армии по территории России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times.
По его словам, таким образом Москва может «вернуться за стол переговоров». Он отметил, что, несмотря на возможную эскалацию ядерного конфликта, кампания Украины по атакам «изменила стратегическое мышление США и укрепила позиции Киева на переговорах».
Авторы материала отмечают, что изначально Китай и некоторые члены НАТО переживали из-за стремления Киева атаковать российские регионы, опасаясь ответа москвы.
— Шаги по эскалации всегда возможны, и мы рассматриваем различные сценарии, — отметил Стубб.
Политик добавил, что Евросоюз должен быть «готов к ответным действиям» России, особенно в случае возможного прекращения конфликта на Украине, передает FT.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в достоверности информации о том, что президент США Дональд Трамп якобы разрешил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь российской территории. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что украинским СМИ нельзя верить.