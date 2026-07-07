Бельгийский министр назвал Мелони альфа-самцом и признался ей в любви

Министр обороны Бельгии Тео Франкен выразил восхищение премьер-министром Италии Джорджей Мелони, назвав ее «альфа-самцом» европейской политики на фоне недавних нападок со стороны Дональда Трампа. Об этом глава ведомства заявил в интервью изданию Politico.

«Конечно, он [Дональд Трамп] нам нужен как союзник, но не трогайте Мелони. Она — королева правоцентристского крыла в Европе. Она — альфа-самец. Оставьте ее в покое. (...) Я люблю ее, она консервативна, она полностью на одной волне... и вы собираетесь ссориться из-за чего? Из-за фотографии!» — сказал министр.

Поводом для обсуждения стал снимок, который Дональд Трамп выложил в социальных сетях. На фотографии запечатлен восторженный взгляд Джорджи Мелони, направленный на американского лидера. Сам Трамп иронично подписал публикацию, пошутив, что ему, похоже, пора запрашивать судебный ограничительный приказ в отношении итальянского политика.

Ранее Трамп раскритиковал главу Мелони за отсутствие поддержки со стороны Италии в противостоянии США и Ирана. Трамп подчеркнул, что Америка десятилетиями защищала итальянских союзников, но в критический момент они «не встали на защиту ни США, ни остального мира».