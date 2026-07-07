Архиепископ подал в суд на Пашиняна и потребовал компенсацию в 11 рублей

Архиепископ Баграт Галстанян подал иск о клевете против премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидер движения "Священная борьба" требует опровергнуть обвинения в избирательном подкупе и выплатить символическую компенсацию. Об этом сообщили в Telegram-канале движения.

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"Архиепископ как лицо, проголосовавшее за оппозицию, требует опровергнуть озвученные клеветнические заявления об избирательном подкупе и выплатить символическую компенсацию в размере 49,7 драма — около 0,14 доллара", — говорится в заявлении.

По нынешнему курсу это чуть меньше 11 рублей.

Галстанян настаивает, что опровержение должно быть опубликовано на официальном сайте правительства, сайте премьера и в прессе с тиражом не менее пяти тысяч экземпляров в течение пяти рабочих дней после решения суда.

По итогам выборов 7 июня правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,7 процента голосов, блок "Сильная Армения" — 23,3 процента, а блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" — 9,9 процента. Семь политических сил не согласились с итогами и обратились в Конституционный суд. Однако 4 июля КС признал результаты выборов действительными.

Первое заседание нового парламента, по данным главы ЦИК Ваагна Овакимяна, пройдёт 2 августа.