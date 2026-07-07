Раскрыто местонахождение Макрона во время взрывов в Дамаске

Президент Франции Эммануэль Макрон и члены французской делегации не слышали звуков взрывов в Дамаске, прогремевших неподалеку от гостиницы Four Seasons. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источники.

По словам собеседника телеканала, в то время они уже направлялись на встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Как отмечает Al-Ikhbaria, взрывы в Дамаске произошли вследствие детонации самодельных взрывных устройств. Минимум 18 человек пострадали в результате происшествия, среди них четверо полицейских.

Уточняется, что местное МВД обнаружило взрывные устройства еще до их активации, но саперы не успели их разминировать.

Утром 7 июля рядом с отелем, в котором остановился Макрон в ходе своего визита в Сирию, произошли взрывы. По словам очевидцев, на месте происшествия были слышны взрывы, после чего начал подниматься дым.