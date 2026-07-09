Мерц: для европейцев халява в НАТО закончилась

Глава правительства Германии заявил Фридрих Мерц заявил об окончании "халявы" для европейцев в НАТО. Об этом сообщает телеканал Phoenix. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Анкаре, Мерц подчеркнул, что Соединенные Штаты по праву требовали от своих союзников в Европе повышения расходов на оборону. Но американские предложения не находили понимания у европейцев, которые чрезвычайно мало тратили на военные нужды. Так, на США приходилось 80% расходов НАТО, а на Европу - всего 20%. Сейчас же, по словам канцлера, "халява" для европейцев в оборонных вопросах просто закончилась. 1 июля Мерц заявил, что на саммите НАТО в Анкаре Германия будет настаивать на новых финансовых обязательствах для поддержки Украины со стороны ее союзников. До этого сообщалось, что страны НАТО в ходе подготовки к предстоящему саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по военной помощи Киеву на 2027 год. Альянс согласовал €70 млрд на военную поддержку Киева в 2026 году, но на следующий год договоренностей страны альянса достичь не смогли.

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