Американцев предупредили о новых волнах экстремальной жары

В ближайшие два месяца жителям Соединенных Штатов, вероятно, стоит готовиться к новым периодам аномально высоких температур, которые могут превзойти по интенсивности уже пережитые. Такое предупреждение в интервью РИА Новости высказала вице-президент климатического центра Climate Central Кристина Даль.

По словам эксперта, минувшая неделя принесла значительную часть страны изнуряющий зной, который уже начал отступать. Однако синоптические модели показывают, что уже на следующей неделе новая волна жары может накрыть западные и юго-восточные регионы США. Особую обеспокоенность это вызывает на западе, где длительная засуха, длящаяся от полугода до девяти месяцев, уже привела к многочисленным лесным пожарам.

Климатолог подчеркнула, что сохранение сухой и жаркой погоды только усугубит ситуацию и повысит риск новых возгораний. В последнее время аномальные температуры уже серьезно испытали на прочность американскую инфраструктуру.

Названа причина аномальной жары в Европе

В Нью-Йорке в прошлый четверг столбики термометров достигли 38 градусов — это привело к размягчению дорожного покрытия. В ряде городов восточного побережья пришлось отменить или перенести мероприятия в честь Дня независимости. Кроме того, в субботу около 840 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии из-за штормов и аномальной жары.