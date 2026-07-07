Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о том, что в результате удара по городу Вишневое был уничтожен объект, где находились запасы боеприпасов и ракет противовоздушной обороны, принадлежащие государственному концерну «Укроборонпром» и Министерству обороны Украины.

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Парламентарий выразила недовольство тем, что военные грузы складировались в непосредственной близости от жилой застройки.

«В Вишневом враг попал в наши склады, где, по моим данным, были как боеприпасы, так и ракеты ПВО, все "Укроборонпрома" и Министерства обороны Украины. Кто ответит, что мы храним все в одном городе среди жилых домов?» — написала Анна Скороход в своем аккаунте в Telegram.

Аналогичную позицию заняла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая обвинила высшее военное руководство в использовании населения как «живого щита». Она потребовала ответа от главкома ВСУ Александра Сырского за размещение арсеналов в городской черте.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от СБУ и разведки доклада о том, что произошло в Вишневом.