В Бельгии призвали лидеров Европы не злить Трампа

Странам Европы потребуется еще от пяти до десяти лет, чтобы создать военный потенциал, достаточный для обеспечения собственной безопасности. Об этом в интервью Politico заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

По его мнению, сейчас ЕС все еще зависит от поддержки США, из-за чего европейским странам важно продолжать поддерживать конструктивные отношения с Вашингтоном. Франкен подчеркнул, что странам следует учитывать позицию президента США Дональда Трампа и действовать дипломатично, чтобы не оттолкнуть его.

Министр также выступил против приоритета исключительно европейских производителей оружия при заключении оборонных контрактов в рамках программ Евросоюза. Франкен считает, что такой подход может привести к излишнему протекционизму.

Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении»

Ранее президент США Дональд Трамп не раз призвал европейские страны увеличить вклад в собственную оборону. Кроме того, он критиковал ЕС за отказ принять участие в военной операции против Ирана.