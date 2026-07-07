Как Куба пережила тотальный блэкаут

На Кубе после очередного полного блэкаута восстанавливают энергоснабжение. Пока удалось запустить локальные электросети.

В первую очередь, подключают больницы и предприятия критической инфраструктуры. Остров полностью погрузился во тьму накануне. Ветхие системы с трудом переносят даже веерные отключения - жители могут ждать перезагрузки сетей более суток.

Куба живёт в условиях жесточайшего дефицита топлива из-за нефтяной блокады США. И даже когда электричество есть, властям приходится ограничивать потребление.