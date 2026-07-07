Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении»

Американский лидер Дональд Трамп отправляется на саммит НАТО в «скверном настроении», поэтому нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

Собеседники заявили, что «не могут быть уверены в том, что саммит пройдет гладко, учитывая скверное настроение президента».

Как отмечается в материале, Трамп «за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях».

При этом европейские лидеры рассчитывают, что встречу в Анкаре без крупного конфликта, планируя дать новые обещания в сфере обороны, чтобы смягчить гнев Трампа, пишет CNN.

Европа испугалась «неприятных сюрпризов» Трампа в отношении НАТО

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.