Глава офиса Владимира Зеленского, экс-глава ГУР Кирилл Буданов (*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не все европейские страны готовы поддерживать Украину годами. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

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Буданов* согласился с тем, что ресурсов у России значительно больше, чем у Киева. Он подчеркнул, что в одиночку Украине не выстоять.

"Нам главное не потерять наших друзей, партнёров и союзников", — сказал глава офиса Зеленского.

При этом на уточняющий вопрос, все ли в Европе готовы идти до конца, он ответил коротко: кто-то готов, а кто-то точно нет.

Также в интервью он отметил, что напряжение в отношениях с Польшей будет нарастать.

*внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов