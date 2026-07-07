Заявившую о смерти малышей после вакцинации мать обвинили в убийстве

Юную мать из американского штата Айдахо, которая заявила, что ее малыши умерли после вакцинации, обвинили в том, что она сама задушила их, и предъявили обвинение в убийстве.

Жительнице Айдахо, которая заявила, что ее малыши-близнецы умерли в прошлом году после вакцинации, предъявлены обвинения в убийстве, связанном с их смертью, сообщили власти.

Большое жюри присяжных предъявило обвинение Андреа Шоу, которая обвиняется в удушении своих 18-месячных близнецов в мае 2025 года, по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени 29 июня, согласно судебным протоколам и заявлению полицейского управления Пайетта.

Выступая в прошлом году в интернет-шоу, организованном организацией "Защита здоровья детей" - организацией, выступающей против вакцинации, основанной министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф. Кеннеди-младшим, - Шоу рассказала, что ее близнецы умерли после вакцинации, отмечает Associated Press. Кеннеди не был связан с этой группой с декабря 2024 года, когда он официально ушел с поста ее председателя, чтобы присоединиться к администрации президента Дональда Трампа.

Как сообщает Associated Press, 23-летняя Шоу была арестована полицией во вторник, и в четверг ей было предъявлено обвинение. За нее назначен залог в размере 2 миллионов долларов, и ей может грозить пожизненное заключение или смертная казнь, если ее признают виновной в убийстве первой степени. Ее следующая явка в суд назначена на 14 июля.

Джо Филичетти, адвокат, представляющий интересы Шоу, написал в текстовом сообщении, что его подзащитная “отрицает все и вся” и что штат “не может доказать” уголовные обвинения.

“Мы будем защищать ее всем сердцем”, - добавил Филичетти.

В понедельник департамент полиции Пайетта и прокуратура округа Пайетт отказались от комментариев.

Во время своего выступления в мае 2025 года на шоу "Защита здоровья детей" Андреа Шоу рассказала, что обнаружила своих близнецов мертвыми в их комнате через несколько дней после того, как они сделали прививки от гриппа и других заболеваний.

“Им сделали прививки одновременно две медсестры”, - сказала Шоу. “И они заболели”.

Медицинские эксперты отмечают, что рассматриваемые детские вакцины — от гепатита А, гриппа и АКДС — безопасны и эффективны для детей и рекомендованы различными медицинскими группами.

Андреа Шоу также является истцом в федеральном иске, поданном организацией Children's Health Defense и другими организациями против Американской академии педиатрии. В иске, который был подан в январе в федеральный суд Вашингтона, Американская академия педиатрии обвиняется в рэкете из-за ее “центральной роли в предприятии, которое на протяжении нескольких десятилетий обманывало американские семьи в отношении безопасности программы вакцинации детей”. В иске Шоу описывается как мать, “чьи дети умерли после плановых прививок, проведенных в соответствии с руководящими принципами AAP”.

Американская академия педиатрии обратилась в суд с просьбой отклонить иск, заявив в апрельском судебном иске, что это “последнее сообщение в рамках кампании, направленной против академии” и “использования научно обоснованных данных в политике вакцинации”.

В январе педиатры и другие эксперты встревожились, когда представители министерства здравоохранения США внесли существенные изменения в руководство по вакцинации детей, отменив несколько универсальных рекомендаций. Кеннеди, который в течение многих лет возглавлял движение против вакцинации, сказал, что эти изменения улучшат отношения США с другими странами, “одновременно укрепляя прозрачность и осознанное согласие”.

В марте федеральный судья заблокировал эти изменения и заявил, что Кеннеди, вероятно, нарушил федеральные процедуры, обновив ключевой консультативный комитет по вакцинам. Но решение судьи не является окончательным; запреты носят временный характер, до судебного разбирательства или вынесения решения в упрощенном порядке.