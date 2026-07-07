Материалы о гибели принцессы Дианы останутся засекреченными до 2082 года

Материалы о гибели принцессы Дианы будут до 2082 года храниться в архивах Дворца правосудия в Париже. Об этом пишет RadarOnline. По его информации, никакие документы, касающиеся расследования трагической автокатастрофы, в которой не стало Дианы, не будут обнародованы ещё 56 лет.

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Уточняется, что документов при этом немало: папка из 6000 бумаг достигает метра в высоту. В этих бумагах — результат 18-месячного расследования аварии, продленного французской полицией.

Документы защищены малоизвестным правилом, о котором говорится во французском кодексе по охране культирного наследия. Согласно этому правилу, доступ к некоторым архивам блокируется на 75 лет.

По информации Radar, власти Франции могут продлить срок засекречивания этих архивов и после 2082 года. На данный момент они охраняются вооружённой охраной, оплачиваемой за счёт налогоплательщиков.

Конспирологи уже в деле: они уверены, что такая сверхсекретность — признак сокрытия правды о смерти Дианы.