Материалы о гибели принцессы Дианы останутся засекреченными до 2082 года
Материалы о гибели принцессы Дианы будут до 2082 года храниться в архивах Дворца правосудия в Париже. Об этом пишет RadarOnline. По его информации, никакие документы, касающиеся расследования трагической автокатастрофы, в которой не стало Дианы, не будут обнародованы ещё 56 лет.
Уточняется, что документов при этом немало: папка из 6000 бумаг достигает метра в высоту. В этих бумагах — результат 18-месячного расследования аварии, продленного французской полицией.
Документы защищены малоизвестным правилом, о котором говорится во французском кодексе по охране культирного наследия. Согласно этому правилу, доступ к некоторым архивам блокируется на 75 лет.
По информации Radar, власти Франции могут продлить срок засекречивания этих архивов и после 2082 года. На данный момент они охраняются вооружённой охраной, оплачиваемой за счёт налогоплательщиков.
Конспирологи уже в деле: они уверены, что такая сверхсекретность — признак сокрытия правды о смерти Дианы.
«Засекречивание документов до тех пор, пока все причастные к этому не умрут, только усиливает ощущение того, что полная правда скрывается от нас, — а многие считают, что эти файлы содержат окончательную правду об обстоятельствах смерти Дианы», — рассказал порталу источник.