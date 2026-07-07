Страны ЕС готовы выступить против планов Еврокомиссии по продвижению процесса присоединения Сербии к Евросоюзу. Об этом сообщает Euronews.

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Третий кластер под вопросом

В Брюсселе планировали открыть очередной, третий кластер в рамках процесса евроинтеграции уже в среду 8 июля. Открытие этого кластера позволяет начать переговоры в отношении включения Сербии в единый европейский рынок трансграничных услуг и торговли. Однако ряд европейских столиц выступают против, а Нидерланды готовы наложить вето на открытие кластера.

Наказание за независимость

Белград хотят "наказать" за якобы "откат от демократических принципов". Как сообщает Euronews, Еврокомиссия настаивает на том, что Белград "заслужил" переход к новому этапу переговоров о присоединении, проведя реформы судебной системы. Но многие страны считают, что этого недостаточно. Впрочем, судебные реформы явно используются только как предлог. "Отказ Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России, ее тесные политические отношения с Москвой и расширяющиеся связи с Китаем продолжают осложнять переговоры о вступлении в ЕС", - отмечает Euronews.

Выборы под прицелом Брюсселя

Дополнительно ситуацию обостряют заявления президента Сербии Александра Вучича о намерении уйти в отставку и провести новые выборы в ближайшие месяцы. Критики Вучича считают это тактическим ходом для сохранения власти. При этом Вучич постоянно сталкивается с давлением европейцев, которые требуют от него присоединиться к антироссийским санкциям и настаивает на том, чтобы Белград следовал в русле русофобской политики Брюсселя. Сербскому лидеру пока удается противостоять евробюрократии и европейской партии войны. "Брюссель будет внимательно следить за будущими выборами, чтобы гарантировать их свободу и справедливость", - указали в Еврокомиссии, добавив, что "надлежащее функционирование демократических институтов лежит в основе процесса вступления Сербии в ЕС". Неофициально в Брюсселе отмечают, что не ожидают, что "политическая траектория Сербии коренным образом изменится просто потому, что Вучич покинет пост президента".

Стратегическая дилемма ЕС

"Ряд представителей ЕС утверждают, что поддержание диалога с Белградом имеет стратегическое значение, несмотря на демократические недостатки Сербии и ее отказ присоединиться к санкциям ЕС против России", - пишет Euronews. Потому Брюссель готов пойти на конфликт с европейскими столицами, указывая, что отказ от вовлечения Сербии в ЕС "рискует ослабить влияние Европы на Балканах и оттолкнуть Сербию, которая считается ключевой для региональной стабильности".

Как указывают европейские дипломаты, ЕС столкнулся с дилеммой: простить Сербии некоторые недоработки ради удержания ее в своей орбите, или же проявить принципиальность и "наказать" Белград.

Двойные стандарты для Белграда

В Сербии указывают, что европейцы применяют к стране "двойные стандарты". Бывший премьер Ана Брнабич заявила, что другие кандидаты на членство в ЕС тоже имеют серьезные проблемы с реформами, но это не мешает Брюсселю позитивно оценить процесс их евроинтеграции. "Мы не сдаемся. Мы будем продолжать бороться, будем работать еще усерднее, но важно, чтобы мы видели не только планы, но и результаты", - заявила она.

Министр европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что "открытие третьего кластера в переговорах Сербии о вступлении в ЕС давно назрело", а очередная отсрочка "упустит шанс стимулировать будущие реформы" и "станет наилучшим подарком антиевропейским политическим силам как в Сербии, так и на всем континенте".

Европа вновь раскалывается

Как отмечает издание Politico, сербский вопрос создает серьезный раскол в Евросоюзе. "Разногласия отражают более широкую дискуссию о целях расширения ЕС, - отмечает издание. - Еврокомиссия все чаще рассматривает расширение как геополитический инструмент, призванный побудить страны, расположенные по соседству с блоком, к более тесным связям с Европой и дистанцированию от конкурирующих держав".

Но противники указывают, что "продвижение заявки на членство в ЕС страны, поддерживающей тесные отношения с Россией, послало бы неверный сигнал, учитывая, что Украина и Молдавия до сих пор не открыли все свои официальные переговорные кластеры".