Буданов* высказался о конфликте Украины с Польшей

Пик конфликта Украины с Польшей еще впереди. Такое мнение высказал руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов* в интервью РБК-Украина.

«Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится», — сказал Буданов.

Он добавил, что Украина не приняла ультиматумы от России и не примет их от других стран.

6 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно снизила поставки военной техники и вооружения Киеву.

Буданов* высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Конфликт между странами обострился в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского в мае присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — Ордена Белого орла.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга