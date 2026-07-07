Дипломатический конфликт между Украиной и Польшей в скором времени усилится. Как сообщает РБК, об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

По его мнению, пик противостояния «точно будет впереди», в чем нет «большого секрета». Буданов* напомнил, что до годовщины Волынской резни 11 июля осталось меньше недели и польская сторона готовит «незрелых эскалационных шагов».

«Пиковая эскалация всегда ведет либо в катастрофу, либо в деэскалацию. Я надеюсь, что мы пойдем в деэскалацию», — сказал он.

При этом Буданов* подчеркнул, что украинская сторона не примет ультиматумов Польши.

Напомним, что отношения Киева и Варшавы обострились после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ наименование Украинской повстанческой армии** (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Ситуацию усугубило майское торжественное перезахоронение в Киеве останков Андрея Мельника — одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской), структуры которой создали УПА** — она сотрудничала с нацистской Германией и причастна к Волынской резне.

В ответ Польша лишила Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла, который тот демонстративно вернул почтой. Финальной точкой разногласий стали планы Киева включить членов УПА** в создаваемый украинский «национальный пантеон героев».

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

*** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.