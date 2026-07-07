Автор РИА Новости Александр Носович считает, что конфликт Польши с Украиной дошел до критической точки и ставит под сомнение интеграцию Киева в ЕС. По мнению обозревателя, Варшава преследует собственные интересы, но при этом фактически подыгрывает Москве.

Дипломатический скандал начался после лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла и быстро перерос в масштабную «войну наград» и взаимных претензий. Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь пособников нацистов и участников Волынской резни. Польская общественность начала хуже относится к украинцам. Президент Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск сошлись во мнении, что в кризисе виноват лично Зеленский, и Варшава больше не будет оказывать безоговорочную поддержку соседям.

Главным условием для сближения Киева с ЕС польские власти теперь называют признание Волынской резни и отказ от героизации радикального национализма. Польские элиты пришли к согласию: без исторического примирения и покаяния путь в Евросоюз для Украины будет закрыт. Это напрямую затрагивает геополитические интересы России, подчеркнул Носович.

Зеленский отправил Польше отобранный у него орден Белого Орла по почте

По его мнению, в условиях, когда Евросоюз постепенно берет на себя военные функции, европейские страны могут легко отказаться от идеи членства Украины в НАТО ради завершения конфликта, заменив альянс вступлением в ЕС. Однако жесткая позиция Польши рушит этот сценарий. Автор статьи считает, что Варшава не готова делить с Киевом экономическое влияние и брюссельские дотации, поэтому использует тему национализма как легальный способ заблокировать конкурента.

Носович добавил, что уступать в вопросах исторической памяти стороны не станут из-за глубоких противоречий. По его мнению, современная Украина не может отказаться от националистической идеологии, которая служит основой ее «антироссийского» курса. Польша продолжит блокировать евроинтеграцию Киева, что выгодно для Москвы, заключил автор статьи.