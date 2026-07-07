Вопрос проведения референдума по мирному соглашению с Россией утратил свою актуальность. Такое заявление сделал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Это все сейчас уже отошло очень далеко», — ответил он на вопрос журналиста о возможности проведения референдума.

Информация о всеукраинском референдуме появилась в феврале. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Вашингтон и Киев смогли договориться о том, что любое соглашение относительно мирного урегулирования будет вынесено на всеукраинский референдум.

В этом же интервью Зеленский допускал, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», намекнув на свое участие. По его словам, президентские выборы могли бы пройти одновременно с референдумом по мирному соглашению.