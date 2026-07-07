В Германии призвали Европу отнять у США главенство в НАТО

Немецкий политолог Герфрид Мюнклер заявил, что Европе необходимо отнять у США главенство в НАТО. Как сообщает «Царьград», он указал, что последние решения Белого дома демонстрируют, что Штаты не смогут защитить страны ЕС в случае необходимости.

Отмечается, что ранее американский президент Дональд Трамп встречался с генсеком НАТО Марком Рютте и обсуждал возможность выхода Вашингтона из военного блока. Незадолго до этого Штаты стали выводить свои войска с территории европейских стран. 5 июня стало известно, что военные США покинули Эстонию.

«Теперь у американцев почти не осталось боевых подразделений, стоящих в Европе. Как тогда они могут командовать европейскими вооруженными силами и несколькими американскими штабами? Это нужно изменить. И, вероятно, американцы пройдут через это и согласятся, что европейцы назначают главнокомандующего», — прокомментировал ситуацию Мюнклер.

Политолог добавил, что действия США подталкивают Европу к созданию собственных ядерных сил сдерживания, которые должны быть направлены на Россию. Мюнклер подчеркнул, что «главнокомандующий без командования ядерными средствами — никто».