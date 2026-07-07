По делу об убийстве Чарли Кирка начались предварительные слушания

В американском штате Юта начались предварительные судебные слушания по делу Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Прокуратура добивается передачи дела в суд для дальнейшего рассмотрения и заявила о намерении добиваться назначения смертной казни.

Во время заседания следователь Дэвид Халл сообщил, что, по версии обвинения, записи камер наблюдения фиксируют появление Робинсона на территории Utah Valley University несколько раз в день, когда произошло убийство. Следствие также утверждает, что обвиняемый связан с автомобилем Dodge Challenger, который, по версии правоохранительных органов, использовался при передвижении к месту преступления.

По данным, озвученным в суде, бывший сотрудник университетской полиции рассказал о площадке на крыше, которую следствие рассматривает как предполагаемую позицию стрелка. При этом судья ограничил распространение видеозаписей, представленных в ходе слушаний, поскольку часть материалов носит графический характер.

Робинсон ранее не признал вину. Его окончательная позиция по предъявленным обвинениям будет определена на следующем этапе разбирательства. Если суд сочтет представленные доказательства достаточными, дело перейдет к следующей стадии процесса, где обвиняемый должен будет официально заявить свою позицию по обвинению.

По данным американских СМИ, процесс уже считается одним из наиболее резонансных уголовных дел в США благодаря публичной известности погибшего, политическому контексту дела и намерению прокуратуры добиваться высшей меры наказания.