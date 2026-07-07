Axios: США обвиняют Иран в атаках на суда в Ормузском проливе

Иранские военные выпустили по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив в понедельник вечером, сообщили Axios два американских чиновника.

Информаторы сообщили, что эти атаки ставят под угрозу меморандум о взаимопонимании, подписанный менее трех недель назад, в соответствии с которым Иран согласился прекратить нападения в Ормузском проливе, пишет портал Axios.

Это произошло после того, как истекла неделя действия соглашения между США и Ираном о прекращении атак в Ормузском проливе. США, скорее всего, нанесут ответные удары по иранским объектам, говорится в материале.

Управление морской торговли Соединенного Королевства заявило в понедельник, что получило сообщение от танкера, следовавшего на юг вдоль побережья Омана в Ормузском проливе. Сообщалось, что судно поражено неизвестным снарядом, вызвавшим пожар.

По словам американского чиновника, иранская ракета попала во второе торговое судно за день. По словам американского чиновника, оба судна получили значительные повреждения, но обошлось без жертв.

Портал отмечает, что раунд непрямых переговоров между США и Ираном в Дохе на прошлой неделе завершился без особого прогресса в вопросе Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне снаряд повредил танкер у берегов Омана. Сразу пять грузовых судов отказались заходить в Ормузский пролив. Группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана.