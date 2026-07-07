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Коммунисты хотят разрушить США, утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что страну хотят разрушить коммунисты. Он подчеркнул, что не даст этому произойти, сообщает РИА Новости.

"Это не социал-демократы, кстати. Красота, они говорят, что социал-демократы, но они не социалисты, а коммунисты. Они хотят разрушить нашу страну", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что не даст этому случиться.

Зеленский выступил с истеричным требованием после удара по Киеву

Страны ЕС и НАТО должны поделиться с Украиной технологиями производства ракет. Такое требование выдвинул президент Украины Владимир Зеленский после российского удара возмездия по Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении (В вопросе разработок систем ПВО. — Прим. ред.). Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех", — возмутился глава киевского режима.

Зеленский также добавил, что потребует от европейцев больше систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.

Киев признали непригодным для жизни

Киев попал в десятку наименее пригодных для жизни городов мира. Его даже обошла столица Зимбабве город Хараре, сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг, составленный британским журналом Economist.

Так, Киев занял 166-е место из 173 возможных и оказался даже ниже таких городов, как столица Зимбабве Хараре. Лучшим городом для проживания стал Копенгаген. Он завоевал это звание уже второй раз подряд. Замкнули список Дамаск, Триполи и Дакка.

Отмечается, что рейтинг оценивает города по пяти категориям: здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура и стабильность.

Небензя призвал не надеяться на реакцию ООН после теракта в Старобельске

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что бессмысленно надеяться, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагирует на преступления ВСУ, включая теракт в Старобельске. Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА Новости.

"Надеяться на Управление Верховного комиссара по правам человека бессмысленно, скажу откровенно", - отметил Небензя.

В Турции призвали европейцев протестовать против политики НАТО

Генеральный секретарь Турецкой коммунистической партии (TKP) Кемаль Окуян заявил, что дальнейшую милитаризацию стран-членов НАТО и рост военных расходов могут остановить не политики, а народные движения, сообщает РИА Новости.

"Необходимы более мощные действия рабочего класса, чтобы реакция против войны и милитаризации в странах ЕС и НАТО была более эффективной... В Европе милитаризм смогут остановить не политики-популисты, а организованная народная сила. В прошлом в Европе все важные изменения происходили за счет борьбы народа на улицах - так будет и в этот раз", - заявил он.

По словам Окуяна, страны НАТО продолжают выделять средства на вооружения, при этом сокращая социальные расходы.