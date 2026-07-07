Кличко обвинил власти Украины в срыве плана обороны Киева

Киев настаивает на безотлагательном проведении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Целью этого он назвал рассмотрение части совместных с государством шагов по воплощению Комплексного плана устойчивости столицы. Как следует из сообщения Кличко, план обороны Киева до сих пор не был согласован.

«С тех пор мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, которые не приносят результата для сотрудничества», — написал он.

Кличко высказался о массированной атаке на Киев

Кличко добавил, что договоренности о совместном финансировании мероприятий по укреплению украинской столицы, организационных вопросах и правовом обеспечении части мер властями не выполняются.

Ранее Кличко пожаловался на самый массированный удар по Киеву.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Киева Виталию Кличко ответственностью в случае провала подготовки Киева к следующей зиме. Он подчеркнул, что мэрии столицы необходимо заранее составлять план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».