Япония заявили о сближении с НАТО

Токио придаёт огромное значение наращиванию партнёрства с Североатлантическим альянсом. Об этом на брифинге для журналистов объявил генеральный секретарь кабмина Минору Кихара.

Он подчеркнул, что для адекватного ответа на мировые вызовы координация между государствами-единомышленниками сейчас критически важна. Кихара вновь озвучил тезис о неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона.

По его словам, участием в саммите Япония намерена подтвердить приверженность дальнейшему развитию взаимодействия с блоком.

Названы ожидания от саммита НАТО в Анкаре: кто собирается и что будет

Представлять страну на встрече в Турции будут глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Синдзиро Коидзуми. Премьер-министр Санаэ Такаити, получившая приглашение изначально, не сможет прибыть из-за наложения графика саммита на парламентскую сессию.

Саммит альянса пройдёт в Анкаре 7 и 8 июля.