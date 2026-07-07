Решение Вашингтона признать бразильские преступные группировки террористическими создало риск прямого военного вторжения Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

По информации телеканала CNN Brasil, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в ответ на вопрос об угрозах национальной безопасности на слушаниях в палате депутатов конгресса Бразилии.

«(Решение американских властей. — RT) несёт серьёзные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы Соединёнными Штатами на территории Бразилии», — приводит телеканал слова министра.

Как отмечается в публикации, источники в бразильском дипведомстве считают, что шаг Вашингтона по включению группировок Comando Vermelho (CV, «Красная команда») и Primeiro Comando da Capital (PCC, «Первая столичная команда») в перечень международных террористических организаций не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.