Украинскую столицу признали непригодной для жизни

Киев попал в топ-10 наименее пригодных для жизни городов. Рейтинг составило британское издание Economist, в нем украинская столица заняла 166-е место из 173 возможных.

Город оценили ниже даже столицы Зимбабве Хараре. В то же время звание лучшего для проживания города второй год подряд присваивается Копенгагену.

В 2026 году Киев опустился в рейтинге на один пункт — в 2025-м он занял 165-е место в рейтинге. Замкнули список Дамаск, Триполи и Дакка.

В США оценили ситуацию в Киеве

Журнал составляет свой топ на основании сведений о здравоохранении, культуре и окружающей среде, образовании, инфраструктуре и стабильности.

Ранее Сочи вошел в тройку самых привлекательных для жизни городов России. Также россияне отдают предпочтение Калининграду и Ярославлю.