Принц Гарри не захотел остановиться в Букингемском дворце

Принца Гарри уведомили, что он не сможет разместиться в королевской резиденции во время визита в Лондон. Причиной стало то, что он вовремя не ответил на приглашение, сообщил источник из окружения монаршей семьи, пишет South China Morning Post.

Как пишет издание, запрос направлялся неоднократно, но реакции в установленный срок не последовало. Это лишило персонал возможности подготовить апартаменты.

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Представитель принца пояснил задержку тем, что команда искала альтернативные варианты охраны после отказа правительства предоставить телохранителей.

Ранее планировалось, что Гарри впервые за четыре года привезёт в Британию детей, но 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет остались в Калифорнии. Сам принц прибудет в Лондон во вторник, затем отправится в Бирмингем для участия в благотворительных мероприятиях.