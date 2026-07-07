Норвегия призвала Китай повлиять на Россию

Осло призвал Пекин задействовать свои контакты с Москвой для содействия мирному урегулированию на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Королевства Йонас Гар Стёре после переговоров с главой МИД КНР Ван И, сообщает Reuters.

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Глава норвежского кабмина подчеркнул, что Китай обладает наилучшим и наиболее прямым доступом к российскому руководству. Он выразил надежду, что этот канал будет использован для запуска диалога.

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При этом Стёре признал, что продолжение боевых действий и тесное партнёрство Пекина с РФ ограничивают возможности для углубления сотрудничества между Европой и КНР.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде позже охарактеризовал состоявшийся диалог как конструктивный и многообещающий. По его словам, в заявлениях китайской стороны прозвучали определённые намёки на готовность содействовать процессу.