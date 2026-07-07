Марин Ле Пен рискует потерять право идти на выборы во Франции

Апелляционный суд Парижа во вторник 7 июля должен определить, сохранится ли запрет для Марин Ле Пен на участие в выборах. Решение может фактически закрыть ей путь к президентской кампании 2027 года и изменить расклад внутри крупнейшей партии французского парламента.

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Ле Пен оспаривает приговор марта 2025 года. Тогда ее признали виновной по делу о хищении более 4 млн евро средств Европарламента, предназначенных для оплаты парламентских помощников. Она отрицает вину и подала апелляцию. В первой инстанции ей назначили пятилетний запрет занимать выборные должности, штраф 100 тыс. евро и четыре года лишения свободы, два из которых условно, а два — с домашним содержанием.

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Суд может подтвердить приговор, смягчить наказание, сократить или снять запрет, либо отменить обвинительный вердикт. Если запрет останется достаточно долгим, кандидатом от «Национального объединения» вместо Ле Пен, как ожидается, станет 30-летний Жордан Барделла. По опросам, он способен выйти во второй тур, но лишен политического опыта Ле Пен.

Значение решения выходит за рамки одного уголовного дела. Франция получает судебный вердикт, который может изменить президентскую гонку до ее официального старта. Ле Пен уже заявляла, что не будет ждать нового затяжного обжалования, если суд сохранит ограничения, мешающие полноценной кампании.