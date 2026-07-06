В ЕС назревает новый раскол из-за возможного вступления Сербии

Попытка Еврокомиссии продвинуть переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз столкнулась с сопротивлением ряда стран сообщества. Как пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, Нидерланды готовы воспользоваться правом вето.

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По информации издания, 8 июля Еврокомиссия намерена предложить послам стран ЕС в Брюсселе открыть новый кластер переговоров с Белградом. Однако внутри объединения сохраняются серьезные разногласия относительно дальнейшего расширения.

«Открытие третьего кластера в переговорах о вступлении Сербии в ЕС давно назрело», — заявил министр Сербии по европейской интеграции Неманья Старович.

По его словам, страна почти пять лет не может продвинуться в переговорном процессе, несмотря на проведенные реформы. Он также предупредил, что очередная отсрочка может усилить позиции антиевропейских политических сил.

Как отмечает Politico, во внутренней записке Еврокомиссии говорится, что Сербия выполнила значительную часть обязательств и устранила ряд проблем в сфере реформ. Вместе с тем в другом конфиденциальном докладе ЕК указывается на усиление давления на гражданское общество и представителей СМИ.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году, а переговоры официально начались в 2014-м. Среди основных препятствий для дальнейшего продвижения остаются отказ Белграда присоединиться к антироссийским санкциям, непризнание независимости Косово и вопросы, связанные с верховенством права.