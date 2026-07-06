Из-за саммита НАТО над Анкарой закроют часть воздушного пространства

Власти Турции временно ограничат воздушное движение в аэропорту Эсенбога в Анкаре в связи с проведением саммита НАТО 7–8 июля.

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Об этом сообщило Главное управление государственных аэропортов (DHMI).

«В аэропорту Анкары Эсенбога будут введены временные ограничения на воздушное движение», — говорится в заявлении ведомства.

Согласно опубликованному NOTAM, ограничения будут действовать 7 июля с 10:00 до 18:00 и 8 июля с 14:00 до 21:00. При этом они не распространяются на гражданские и военные самолеты, перевозящие иностранных лидеров и официальные делегации.

Кроме того, на время саммита по всей территории Анкары полностью запрещены полеты беспилотников, а также парамоторов и парапланов. Ограничения затронут и внеплановые рейсы частной авиации, учебные полеты и мероприятия спортивной авиации.

В аэропортах также предупредили пассажиров о возможных изменениях в расписании и рекомендовали заранее уточнять актуальную информацию о своих рейсах у авиакомпаний.