Политолог раскрыл, чего ЕС будет добиваться от Трампа на саммите НАТО

Политолог Спиридон Килинкаров заявил, что Европа хочет втянуть президента США Дональда Трампа в конфликт с Россией. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Килинкарова, такие попытки произойдут на саммите НАТО. При этом политолог считает, что к самой украинской повестке будут подходить с осторожностью, чтобы не раздражать Трампа.

«На саммите НАТО европейцы, скорее всего, подойдут к украинской повестке с осторожностью, потому что она может стать серьезным раздражителем для Трампа. А самого хозяина Белого дома они как раз хотят втянуть в большую войну, хотя он приложил массу усилий, чтобы вывести США в статус посредника. Теперь же США пытаются вернуть обратно и сделать стороной конфликта», — заявил он.

Килинкаров также заявил, что на саммите может выступить Владимир Зеленский.

«От Зеленского можно ожидать чего угодно, в том числе новых претензий к союзникам, включая США. Скорее всего, ему отведут некий “приставной стульчик” для формального участия, но не более», — добавил он.

Ранее в Турции назвали главные темы июльского саммита НАТО.