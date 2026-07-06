Впервые после падения Асада западный лидер посетил Дамаск

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в Дамаск, стал первым западным лидером, который посещает Сирию после смены власти в стране в декабре 2024 года, пишут обозреватели Клотер Ачи и Джон Айриш в статье для Reuters.

Журналисты заметили, что визит французского президента проходит в период относительного затишья на Ближнем Востоке.

В ходе пребывания в сирийской столице Макрон проведет переговоры с рядом высокопоставленных чиновников, обсудит ситуацию в регионе, восстановление страны, отметили обозреватели.

Стороны также обсудят борьбу с терроризмом и возможное повышение уровня дипломатических отношений.

По их данным, в составе французской делегации — крупные инвесторы, представители ряда промышленных площадок, в том числе, компаний TotalEnergies и CMA CGM.

«Я здесь, чтобы подтвердить приверженность Франции сирийскому народу. За суверенную Сирию, объединённую в своём разнообразии и живущую в мире со своими соседями. Давайте вместе откроем новую страницу стабильности и мира», — заявил президент после прибытия в страну.

Ранее сообщалось, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани стал первым иностранным главой государства, посетившим Сирию после свержения Башара Асада, в январе 2025 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также посетила страну в январе.