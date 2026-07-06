Лидера партии «Процветающая Армения» задержали и увезли в СК

Лидера партии «Процветающая Армения» и предпринимателя Гагика Царукяна задержали и увезли в Следственный комитет. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщила журналистам пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

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В свою очередь адвокат Ерем Саркисян подтвердил, что его подзащитный предстанет перед судом и следствие планирует ходатайствовать об аресте бизнесмена по обвинению в пособничестве в мошенничестве и отмывании денег.

Юрист уточнил, что речь идет о совместной Армяно-иранской торговой палате, созданию которой способствовал Царукян с помощью серьезных инвестиций в развитие межгосударственных отношений.

— Однако в ходе деятельности Палаты некоторые граждане Ирана совершили злоупотребления, и по этому поводу в нашей стране даже поданы сообщения против их действий. Между тем эти люди также подали заявления в Иране, и материалы оттуда были направлены сюда. Наши компетентные органы решили принять за основу их заявления и превратить Царукяна из потерпевшего в обвиняемого, — рассказал Саркисян в беседе с порталом Sputnik Армения.

7 июня неизвестные в масках напали на офис политического блока «Сильная Армения» в Гюмри и задержали людей, которые находились внутри здания.